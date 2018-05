Tajemnica śmierć posła Kukiz'15. Nowe informacje

Rafał Wójcikowski zginął w wypadku samochodowym 19 stycznia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wciąż nie ustaliła ostatecznych szczegółów, a wokół sprawy jest sporo niewyjaśnionych wątków. "Wprost" dotarł do uzasadnienia prokuratury, która zdecydowała się na umorzenie śledztwa.

Poseł Rafał Wójcikowski, jadąc z Tomaszowa Mazowieckiego do Warszawy, z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad kierownicą. Do zdarzenia doszło ok. 6.25 w miejscowości Chrzanowice.