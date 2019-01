Tajemnica Rudolfa Hessa rozwiązana. Tożsamość zastępy Hitlera potwierdziły badania DNA

Zagadka Rudolfa Hessa, zastępcy Adolfa Hitlera została rozwiązana po 70 latach. Podejrzewano, że w berlińskim więzieniu siedział jego sobowtór. Badania DNA obaliły teorię spiskową.

Tajemnica Rudolfa Hessa rozwiązana

Według informacji podanych przez New Scientist, badania DNA pomogły rozwiać wątpliwość odnośnie tożsamości Rudolfa Hessa. Wiadomo, że zastępcę Adolfa Hitlera pojmano w maju 1941. Hess wyruszył wówczas w samotną podróż do Szkocji z zamiarem wynegocjowania porozumienia między Niemcami a Wielką Brytanią, ale został aresztowany i postawiony przed Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Ostateczne trafił do więzienia Spandau w Berlinie, gdzie spędził resztę życia. Zmarł w 1987 roku. Po tym jak Rudolf Hess trafił do więzienia, zaczęły pojawiać się liczne teorie spiskowe. Sądzono, że za kratkami w rzeczywistości znajduje się jego sobowtór, podczas gdy zbrodniarzowi udało się uciec do Ameryki Południowej. Tego zdania był ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych,Franklin D. Roosevelt, oraz lekarz, który pracował w więzieniu, W. Hugh Thomas. W sprawie wszczęto cztery dochodzenia, które jak dotąd kończyły się niepowodzeniem. Zagadkę rozwiązano dopiero po 70 latach.