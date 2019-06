Tadeusz Cymański będzie miał kłopoty? Do prokuratury w Lwówku Śląskim wpłynęło zawiadomienie

Mieszkaniec Lwówka Śląskiego chce, aby prokuratura sprawdziła, czy poseł Solidarnej Polski nie dopuszczał się przemocy wobec swoich dzieci. Chodzi o czwartkowe wyznanie Tadeusza Cymańskiego w programie "Tłit" WP, że zdarzyło mu się dać klapsa w czasie przewijania dziecka. - Wpłynęło takie pismo - potwierdza Wirtualnej Polsce Marek Śledziona, prokurator rejonowy.

"Szaleństwo i głupota"

Tadeusza Cymańskiego wcale nie zmartwiła ta wiadomość. - To znakomite politycznie! - ucieszył się poseł Solidarnej Polski. Zaraz jednak dodał: - Szaleństwo i głupota przeciwników politycznych przekracza wszelkie granice. Gdybym nie wiedział, jaki dzisiaj dzień, myślałbym, że to 1 kwietnia. To wariactwo angażować poważne organy państwa do takich spraw.