T-Mobile wprowadza nową ofertę dla domu. Przeprowadź się do domu #Bardziej i ciesz się szybkim i bezpiecznym internetem od piwnicy aż po dach

Multiroom - Magenta Dom

Rodzice z utęsknieniem czekają na wieczorny seans filmowy, ale dzieci wolą oglądać bajki? W magentowym domu to nie problem. Usługa Multiroom pozwala zyskać pełną swobodę i wygodę w korzystaniu z telewizji na kilku ekranach. Dzięki możliwości dodania do swojej oferty telewizyjnej dodatkowych dekoderów, użytkownicy mogą niezależnie korzystać z wykupionych pakietów na różnych telewizorach w ramach jednego gospodarstwa domowego. A jest z czego korzystać, bo Magenta TV to aż 164 kanały, wśród których nie zabrakło takich stacji jak: HBO, Eleven Sports, Eurosport, AXN, AMC, History, Romance TV, Paramount Network czy Disney Channel oraz wiele innych stacji telewizyjnych, w tym 6 kanałów w jakości 4K. Co więcej, wszyscy klienci oferty Magenta TV otrzymują także bezpłatny dostęp do setek filmów i seriali w ramach kolekcji VOD.