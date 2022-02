T-Mobile udostępnia darmowe połączenia międzynarodowe do Ukrainy i przekazuje swoim klientom bezpłatne gigabajty

Pakiet 300 minut wymiennych na SMS-y do Ukrainy dla użytkowników T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartę został włączony automatycznie i jest ważny do 01.03.2022 r. Darmowe 10 GB użytkownicy Heyah na kartę mogą aktywować, wysyłając bezpłatny SMS na numer 80401 o treści UKRAINA, zaś osoby korzystające z T-Mobile na kartę i MIX tę możliwość znajdą w aplikacji "Mój T‑Mobile". Nazwa pakietu w aplikacji to "10GB w związku z sytuacją na Ukrainie".