Szyszko po cichu wspiera... opozycję. Z jednej strony Kaczyński, z drugiej myśliwi

Myśliwi nie chcą odpuścić PiS. Wielu z nich jest wściekłych na wciąż czującego się ich patronem byłego ministra Jana Szyszkę. Bronią ich politycy PSL i Kukiz’15. Szykują ofensywę.

W weekend ulicami Warszawy przeszedł „Marsz św. Huberta”. Oficjalnie leśnicy, myśliwi, rolnicy i hodowcy chcieli w ten sposób uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie dało się jednak ukryć, iż zebrały się na nim osoby, które jeszcze do niedawna popierały obóz tzw. dobrej zmiany, a teraz mają żal do rządzących, bo czują się przez nich oszukani.

Przytoczone wyżej wypowiedzi to i tak opinie względnie łagodne. Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że duża część myśliwych, których politycznym patronem czuje się Jan Szyszko , jest wściekła na zdymisjonowanego w styczniu ministra środowiska. Za to, że nie zadbał o ich interesy. Wielu z nich mówi o „tchórzostwie” polityka.

Dylemat ministra: albo prezes, albo myśliwi

W obronie myśliwych stają parlamentarzyści z PSL i klubu Kukiz’15. Jak dowiaduje się WP, od kilku tygodni sondują oni członków pozostałych klubów parlamentarnych w sprawie złożenia podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności z Konstytucją przeforsowanego przez PiS prawa łowieckiego (zdaniem myśliwych - łamiącego Konstytucję). Jak twierdzą nasze źródła w Sejmie, wniosek był gotów podpisać… sam Jan Szyszko. Miał otwarcie przyznać to jednemu z polityków Kukiz’15. Wniosek popiera także – nieoficjalnie – poseł PiS Edward Siarka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.

Wniosek jeszcze w tym miesiącu

Po naszym tekście na Wirtualnej Polsce, która jako pierwsza napisała o planowanym „marszu niezadowolonych” , w klubie parlamentarnym PiS wprowadzono zakaz uczestnictwa w zgromadzeniu. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział - to cytat za portalem 300polityka - „surowe konsekwencje, włącznie z wykluczeniem z klubu”. Pomimo zakazu, na marsz przybył zdymisjonowany minister środowiska Jan Szyszko, który ma pełne wsparcie o. Tadeusza Rydzyka (redemptorysta ostatecznie na marsz nie przybył). Szyszko na koniec wydarzenia spotkał się z uczestnikami, którzy oficjalnie wyrażali poparcie wobec niego i nie ukrywali swojego niezadowolenia z działań PiS. Partia Kaczyńskiego bowiem dąży m.in. do delegalizacji hodowców zwierząt futerkowych, nie przeforsowała prawa antyaborcyjnego, a kilka miesięcy temu uchwaliła uderzające w myśliwych prawo łowieckie.

Wówczas bardzo mocno w obronę tej grupy zaangażowali się posłowie Urszula Pasławska z PSL i Bartosz Józwiak z Kukiz’15. Jak się dowiadujemy, to właśnie ci parlamentarzyści mają być odpowiedzialni za skuteczne przeprowadzenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. zbadania zgodności z Konstytucją przeforsowanego przez PiS prawa łowieckiego (ludowcy i kukizowcy twierdzą, że prawo to łamie ustawę zasadniczą). Według naszych informacji ma on zostać złożony jeszcze w tym miesiącu.