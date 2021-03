Szymon Hołownia wyprzedził KO. Reakcja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej może zastanawiać

Według najnowszego sondażu Unisted Survey dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, na drugiej pozycji politycznego podium znalazłoby się ugrupowanie Szymona Hołowni - Polska 2050. Głos na nie głos oddałoby 17,7 proc. ankietowanych. O komentarz dotyczący sondażu poproszona została Małgorzata Kidawa-Błońska w dzisiejszym programie "Newsroom" WP. Jak mówiła: "różnica w tych badaniach jest bardzo mała. Ostatnio okazuje się, że zarówno ruch Szymona Hołowni, jak i Koalicja, są bardzo podobni w ocenach przez Polaków, ale tak jak mówię, to są sondaże, do wyborów jeszcze dużo czasu, zobaczymy, co będzie dalej. To nas tylko zmusza do pracy, refleksji i zastanowienia się, co możemy jeszcze poprawić w naszym działaniu". Zapytana o to, czy wyniki sondażu zmuszą KO do konkretnej ofensywy programowej powiedziała, że "jeśli popatrzymy na to, co robi Koalicja Obywatelska, to chyba żadne ugrupowanie nie jest tak aktywne i nie robi tylu rzeczy. Proszę zobaczyć, że każdego tygodnia nie tylko przygotowujemy rozwiązania prawne dotyczące tego, jak może wyglądać Polska po pandemii (…), ale są też kontrole poselskie naszych posłów, którzy patrzą politykom na ręce, akcje społeczne (…) trzeba to robić konsekwentnie i potem egzekwować to wszystko od władzy, żeby chciała to wykonać".

