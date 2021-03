Szymon Hołownia kontra Jarosław Kaczyński. Inni odesłani do narożnika

Ostatni sondaż United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski pokazał, że gdyby wybory odbyły się w minioną niedzielę, to PiS wciąż cieszyłby się największym poparciem społecznym. Ważna zmiana nastąpiła natomiast na fotelu wicelidera, gdzie znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni wyprzedzając Koalicję Obywatelską. Profesor Antoni Dudek w programie WP "Newsroom" stwierdził, że wynik Polski 2050 jest konsekwencją kilu ostatnich tygodni i rosnącego zaufania społecznego do Hołowni. - Jeśli Hołownia nie zrobi ewidentnych błędów, to Polska 2050 będzie głównym przeciwnikiem PiS w nadchodzących wyborach - powiedział ekspert. Prof. Dudek ocenił również szanse Solidarnej Polski na wejście do Sejmu po odłączeniu się od PiS. Jego zdaniem formacja Zbigniewa Ziobry samodzielnie nie ma żadnych szans na przekroczenie progu wyborczego. Politolog podkreślił również, że dalsza jedność Zjednoczonej Prawicy wydaje się obecnie najmniej prawdopodobnym scenariuszem przed wyborami.

