Szykuj się na zmiany pogody? Polska w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 st.C na południowym wschodzie do 2 st.C nad morzem, z lokalnymi spadkami temperatury do minus 8 st.C w obszarach podgórskich. Wiatr będzie umiarkowany z okresami dość silnymi, osiągającymi porywy do 60 km/h, z kierunku południowo-zachodniego. Nad morzem wiatr będzie dość silny, osiągający porywy do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego. Na szczytach Sudetów prognozuje się porywy wiatru do 90 km/h, które mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.