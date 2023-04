Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje branżę TSL

Freight Automation analizuje i dopasowuje do pojazdów użytkownika wszystkie ładunki, które pojawiają się na najlepszych giełdach transportowych. Oprogramowanie automatycznie przetwarza ponad milion ofert każdego dnia w trybie rzeczywistym, prezentuje aktualną sytuację rynkową, automatycznie wycenia ładunki, a następnie przygotowuje i wysyła e-maile z ofertami ich wykonania klientom To wyróżnia go na tle innych dostępnych systemów TMS i nie można obok niego przejść obojętnie.