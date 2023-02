Szpiegowska boja w Arktyce. "Stawka tej rozgrywki jest olbrzymia"

O znalezisku poinformowała kanadyjska gazeta "The Global and Mail". Do odkrycia miało dojść jesienią, ale informacje zdecydowano się ujawnić dopiero teraz. Stało się to raptem kilka dni po tym, jak amerykański myśliwiec zestrzelił chiński balon szpiegowski, który wszedł w amerykańską przestrzeń powietrzną po przelocie nad Kanadą.