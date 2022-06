Szokująca inwazja plastiku. Pierwsze takie odkrycie na Antarktydzie

Istnieją co najmniej dwie hipotezy odnośnie do przyczyny obecności drobinek tworzyw sztucznych w rejonach arktycznych. Być może mikroplastik po prostu został przytransportowany tysiące kilometrów wraz z powietrzem. Naukowcy jednak bardziej skłaniają się do tezy, zgodnie z którą to coraz wyraźniejsza obecność ludzi na Antarktydzie przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Aves zwrócił uwagę na to, że najczęściej pojawiające się kolory drobinek plastiku pokrywają się z plastikowymi przedmiotami znajdującymi się w badanym regionie.