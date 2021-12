Szkoła uczuć. Czuję! Akceptuję! Okazuję!

Na przykład przyjacielskie nastawienie sprawia, że chcemy zbliżyć się do osoby, na której nam zależy, a strach przed nadchodzącym egzaminem motywuje do intensywniejszej nauki. Emocje to także przydatne narzędzie ułatwiające nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi i pozwalające na nich oddziaływać. Ten mechanizm funkcjonuje w prosty sposób: lęk może być sygnałem, że grozi nam niebezpieczeństwo, a przygnębienie i smutek mogą u osób z najbliższego otoczenia wzbudzić empatię i wywołać potrzebę wsparcia. Według profesor Marshy Linehan, psycholożki i badaczki zaburzeń osobowości, emocje spełniają jeszcze jedną ważną rolę – są elementem naszej tożsamości, bo za ich pośrednictwem wyrażamy siebie. Dlatego nie można wartościować uczuć i określać ich jako "złe", "dobre", czy "niepotrzebne", bo ich pełen zestaw jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka i właściwego funkcjonowania w dorosłym życiu.