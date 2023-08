Szeherezada Putina znów wypłynęła. Tajemniczy właściciel remontuje pływający luksus

To zastanawiający zwrot akcji w sprawie postawy zachodnich państw, wobec majątku Władimira Putina i oligarchów rosyjskich dysponujących niewyobrażalnymi zasobami finansowymi i luksusowymi dobrami. Miały one być im odbierane w ramach światowej reakcji na bezprecedensowy najazd na sąsiada. W rezultacie nikt jeszcze nie był świadkiem puszczenia z torbami bogacza z otoczenia Kremla; plan doprowadzenia do spektakularnych upadków finansowych w Rosji nie udał się Zachodowi.