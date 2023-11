Szedł z Kaczyńskim. Odpowiedział za niego na pytanie

Dziennikarz WP zapytał Jarosława Kaczyńskiego o to, czy będzie zeznawał przed komisjami śledczymi. Przypomniał, że Donald Tusk uznał bycie "świadkiem" w przypadku jego osoby za "łagodne określenie". - Czyli już wydał wyrok, to dla niego typowe - powiedział idący obok Mariusz Błaszczak. Po chwili prezes PiS dodał, że to nie jest dobry moment na udzielanie wywiadów.