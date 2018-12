Szczyt COP24 w Katowicach. Prezydent spotka się z m.in. Schwarzeneggerem

Już 3 grudnia w Katowicach ruszy Szczyt klimatyczny ONZ COP24. Prezydent Duda spotka się m.in. z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, premierem Fidżi Josaią Voreqe Bainimaramą, czy byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem.



Ostatnie godziny zostały do rozpoczęcia szczytu COP24 w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział ok. 30 tys. delegatów z całego świata. O kwestiach związanych ze zmianą klimatu będą debatować szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: "Changing together".