Szczecin. Zaparkowany samochód blokuje remont przy Posejdonie

Szczecin. Przy kompleksie biurowym Posejdon trwa remont okolicznych ulic. Doszło tam do nieprzewidzianych utrudnień. Jeden z kierowców zostawił swój samochód, uniemożliwiając rozbiórkę starej nawierzchni jezdni.

Jak tłumaczy rzeczniczka, strażnicy mają problem. - Niestety, nie mamy narzędzi prawnych, by odholować pojazd z miejsca budowy. Co prawda jest to droga publiczna, ale na czas remontu zamieniła się w plac budowy, czyli teoretyczną odpowiedzialność za to, co się tam dzieje, przejmuje firma wykonująca remont - zaznacza Wojtach.