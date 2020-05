Szczecin. Media: w delegaturze ABW była prostytutka. "Funkcjonariusz tłumaczył, że to jego kuzynka"

Sprawę z października 2019 roku ujawnił portal onet.pl. W nocy do Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Delegatury ABW w Gdańsku taksówka przywiozła kobietę. Ok. 2 godz. odebrał ją ten sam samochód. Kobieta przebywała w wydziale ABW w czasie, gdy nikt tam nie pracuje.

Następnego dnia do pomieszczenia wszedł dyżurny i odkrył prezerwatywę oraz "ślady organiczne" - sprawa została natychmiast zgłoszona do przełożonego placówki. Sprawdzony został monitoring oraz tożsamość kobiety (miała być prostytutką). W czasie, gdy delegatura jest nieczynna przebywała w pomieszczeniu, do którego dostęp mają tylko nieliczni. Znajdują się tam dane osobowe wszystkich funkcjonariuszy (w tym prywatne adresy i numery telefonów), informacje niejawne dotyczące procedur alarmowych oraz szafa pancerna z bronią i amunicją.