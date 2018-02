Szaliki, flagi i sztandary Czarneckiego. "Ambasador wszedł i osłupiał"

Flagę Albanii wziął z lokalu wyborczego, a sztandar dostał od oficerów wojska. Na tle imponującej kolekcji Ryszarda Czarneckiego fotografują się politycy z całego świata. - Mówią w kuluarach, że to słynny gabinet - zdradza Wirtualnej Polsce europoseł.

Ryszard Czarnecki zbiera szaliki drużyn piłkarskich, siatkarskich, zespołów żużlowych. Są jeszcze flagi, proporczyki, koszulki i medale. Historia kolekcji sięga kilkunastu lat wstecz. Samych szalików uzbierał przez ten czas grubo ponad sto. – Nie wiem, jak ja za rok zabiorę to wszystko do Polski – martwi się polityk.

Wizyta Morawieckiego była przełomem

Jak powiększa się kolekcja? – Proszę pana, przyszli posłowie z Węgier i powiedzieli: zaraz, to masz szalik MTK Budapeszt, a nie masz naszego klubu? Więc przynieśli mi swój. Bułgar zobaczył, że mam szalik klubu z Sofii, to przyniósł klubu z Płowdiwu. Podobnie z Rumunią. Na tej zasadzie to działa – wyjaśnia.