Syn wójta zaatakował paraolimpijczyka. Zrzucił go do rowu

Atak na Rafała Mikołajczyka, paraolimpijskiego mistrza świata w kolarstwie ręcznym w Żórawinie w Dolnośląskiem. Agresorem był 44-latek, syn miejscowego wójta. Uznał, że niepełnosprawny tarasuje drogę i zepchnął go do rowu.

Napaść miała miejsce w piątek, kiedy Rafał Mikołajczyk przeprowadzał trening w ramach cyklu przygotowań do mistrzostw świata w kolarstwie ręcznym w Tokio - informuje "Gazeta Wrocławska".

Paraolimpijczyk twierdzi, że jechał ok. 30 km/h, kiedy od tyłu zbliżył się do niego osobowy mercedes i zaczął trąbić. Kierowca krzyczał, że kolarz nie powinien tamtędy jeździć. Chwilę później auto zatrzymało się, a napastnik kopnął rower sportowca, który stoczył się z nim do rowu.