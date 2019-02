Syn wiceministra Jakub Banaś po 5 miesiącach stracił stanowisko prezesa. "Zostawił nam pomnik świętego"

Syn wiceministra finansów Jakub Banaś po zaledwie pięciu miesiącach stracił pracę na stanowisku prezesa zbrojeniowej spółki Maskpol. Jego rządy pracownicy zapamiętają na długo. W firmie od niedawna stoi figura św. Michała Archanioła. Gdy Banaś odchodził, postawiono przy niej znicz.

To kolejna w ostatnich miesiącach zmiana na stanowisku prezesa spółki zbrojeniowej. Jakub Banaś został powołany, by nadzorować ogromny kontakt na umundurowanie dla polskiej armii. W listopadzie spółka podpisała umowę na dostawę Siłom Zbrojnym RP 148 tys. mundurów polowych oraz letnich za blisko 80 mln zł.

Banaś stracił jednak posadę, a w spółce pracuje już jego następca. Została po nim pamiątka – figura św. Michała Archanioła, która miała zapewnić firmie oraz jej pracownikom powodzenie i ochronę. Gdy Banaś odchodził, przed pomnikiem postawiono zapalony znicz. Pracownicy spółki twierdzą, że zrobił to odchodzący prezes. - Zostawił nam ten pomnik i co mamy z nim zrobić? Modlić się? Mundurów za nas nie uszyje - mówi pracownik firmy.

Zadzwoniliśmy do Banasia, by o to zapytać. – Właśnie wychodzę, a poza tym nie zamierzam z panią rozmawiać. Niech pani nie dzwoni więcej. Dobrze wiem, czego pani ode mnie chce – rzucił do słuchawki syn wiceministra finansów.