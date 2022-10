Syn Tuska został nagrany? Ziobro czeka na "bardzo ważne opinie z zagranicy"

- Donald Tusk postawił bardzo twarde zarzuty, przesądzając wiarygodność Marcina W., dając mu rękojmie pewności tego, co on powiedział. Jeżeli Tusk tak stawia sprawę i dodaje, że prokuratura ukrywa informacje, a to mówił wprost i zażądał ujawniania materiałów, to to zrobiłem - mówił szef Solidarnej Polski na antenie Polsat News.