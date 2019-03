Syn posła Tadeusza Cymańskiego w trudnej sytuacji. Pokazał, jaki jest biedny

Maciej Cymański, syn znanego polityka PiS Tadeusza Cymańskiego może się okazać najbiedniejszym radnym w Polsce. Kilka miesięcy temu rozpoczął pracę w radzie miasta Malborka. Jak wynika z jego oświadczenia, majątkowego nie posiada on żadnego majątku. Absolutnie zero.

Za 2018 rok nie miał dochodów z pracy zawodowej. Nie posiada nawet złotówki oszczędności, jak również nie ma kredytu, ani zobowiązań. Nie ma również mieszkania ani żadnej innej nieruchomości. Nie dysponuje własnym samochodem, ani też jakimkolwiek innym przedmiotem o wartości powyżej 10 tys.zł. Jedyne co wpada mu do portfela to dieta radnego miasta 685 zł miesięcznie. Za taką kwotę trudno byłoby utrzymać się samodzielnie nawet w Malborku.

Zaczął dosłownie od zera

Przypomnijmy, że syn posła Cymańskiego nieoczekiwanie dostał się do rady Malborka. Jego nazwisko znajdowało się na dalekim miejscu listy PiS. Otrzymał 168 głosów, co wystarczyło do zdobycia mandatu. - Nie namawiałem go do wejścia do polityki. A teraz cóż, niech zdobywa doświadczenia, uczy się - komentował w rozmowie z WP sam Tadeusz Cymański.