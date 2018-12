Sylwester z Polsatem. Chorzów już rozstawia scenę, a my sprawdzamy kto zagra na koncercie "Sylwestrowa Moc Przebojów"

Sylwester z Polsatem to świetny wybór zarówno dla mieszkańców Chorzowa i okolic, jak również dla wszystkich świętujących przed telewizorami. Plejada polskich i światowych gwiazd z pewnością umili słuchaczom ostatnie chwile 2018 roku.

Sylwester z Polsatem - "Sylwestrowa Moc Przebojów" z udziałem największych gwiazd polskiej i światowej estrady. (East News, Fot: Adrian Slazok/REPORTER)

Sylwester z Polsatem – „Sylwestrowa Moc Przebojów” w Chorzowie

Sylwester z Polsatem ponownie nosi tytuł „Sylwestrowa Moc Przebojów”. Ten rok będzie jednak wyjątkowy za sprawą zmiany miejsca koncertu. Dotychczas sylwester z Polsatem odbywał się w Katowicach. Tegoroczna „Sylwestrowa Moc Przebojów” rozbrzmi natomiast na deskach sceny ustawionej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zmiana lokalizacji ma związek ze szczytem klimatycznym w Katowicach.

Sylwester z Polsatem – „Sylwestrowa Moc Przebojów” ze światowymi hitami

Sylwester z Polsatem będzie nie lada przygodą zarówno dla uczestników zgromadzonych w Chorzowie, jak również dla tysięcy widzów przed telewizorami. Podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” nie zabraknie hitów z dawnych lat. Liz Mitchell wokalistka Bony M z pewnością zauroczy słuchaczy takimi hitami jak „Rivers Of Babylon”, Daddy Cool”, czy też uwielbianym przez wszystkie pokolenia „Rasputinem”. THE SHOW A TRIBUTE TO ABBA przeniesie nas do lat 70. w rytm przebojów zespołu Abba. Podczas koncertu nie może zabraknąć „Dancing Queen” czy „Waterloo”.

Sylwester z Polsatem uświetnią również Polscy artyści, którzy na co dzień okupują szczyty radiowych list przebojów. Swoją „Miłość w Zakopanem” wyzna Sławomir, który tym razem zaskoczy wykonaniem „Daj mi tę noc”. Na scenie pojawi się również Maryla Rodowicz, która oprócz kreacji zachwyci również wspólnym wykonaniem „Kalashnikova” Bregovica z zespołem Enej. „Wszystko albo nic” zgarnie Ewa Farna, a o „Color of Your Life” przypomni Michał Szpak. Podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” nie zabraknie również hitów powracającego na salony Disco Polo. O gorącą atmosferę pośród fanów tego gatunku zadbają Łobuzy i ich „Ona czuje we mnie piniądz”.

Sylwester z Polsatem – „Sylwestrowa Moc Przebojów” na ogromnej scenie

Sylwester z Polsatem zabrzmi na ogromnej scenie. Jej szerokość to około 100 metrów, a wysokość to 22 metry. Za oprawę wizualną będą odpowiedzialne ekrany ledowe, których powierzchnia to około 630 metrów kwadratowych. O odpowiednie oświetlenie zadba 950 urządzeń, a imprezę na ekrany telewizorów przeniesie aż 15 kamer. W takiej scenerii, na scenie pojawią się: