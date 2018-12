Sylwester – Wrocław 2018/2019

Sylwester we Wrocławiu to impreza, jakiej nie było od 30 lat. Według wszelkich przewidywań przyciągnie do stolicy województwa dolnośląskiego jeszcze większe tłumy niż w zwykle, mimo że przez plac Solny w ciągu najgorętszej grudniowej nocy co roku przewija się około 60 tysięcy osób. Organizatorzy zapowiedzieli wydarzenie specjalne: koncert zespołu Village People, który zagra swój największy, czterdziestoletni już przebój – "Y.M.C.A".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W tym roku wrocławianie, którzy nie maja planów na 31 grudnia, mogą wybrać miejski sylwester. Wrocław zamieni się w wielką scenę taneczną, na której będą królować dyskotekowe rytmy (iStock.com)

Sylwester Wrocław – rynek miejski

We Wrocławiu sylwester miejski jak co roku odbędzie się na rynku, ale tym razem zyska szczególną formę, związaną z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (mile widziane są symbole narodowe, np. flagi). Organizatorzy hasłem "Wrocław Respect" podkreślają międzynarodowy charakter wydarzenia, które ma hołdować ideom otwartości oraz tolerancji i jednoczyć wszystkich mieszkańców wielokulturowego miasta. Jako motyw przewodni wybrana została dyskoteka, nad głowami uczestników pojawi się więc gigantyczna dyskotekowa kula. Plac wokół ratusza zamieni się w parkiet, który zostanie otwarty dla wrocławian i gości już o godz. 19.30. Impreza będzie prowadzona w dwóch językach: polskim i angielskim, a Nowy Rok na znak solidarności z mieszkańcami różnych zakątków świata i stref czasowych zostanie powitany aż czterokrotnie.

Podczas tegorocznego sylwestra we Wrocławiu wystąpią m.in.: Wroclaw Respect Orchestra pod dyrekcją Mariusza Dziubka (z hitami takich artystów, jak: Stevie Wonder, Pink Floyd, Leonard Cohen, Bruno Mars, Beyonce i Rihanna), Kayah, Dj Gambit, Arek Kłusowski, Natalia Lubrano, Marta Kołodziejczyk i Kasia Mirowska. Gwoździem programu ma być występ zespołu Village People, podczas którego może paść rekord, jeśli w odtańczenie choreografii do "Y.M.C.A" włączy się więcej niż 40 tysięcy osób. Okazja jest idealna, bo na styczeń 2019 roku przypada 40 rocznica zaprezentowania tego niekwestionowanego przeboju publiczności. Utwór wybrzmi w momencie kulminacyjnym, 15 minut przed północą. Ostatnie minuty starego roku upłyną wrocławianom w rytmach "Bohemian Rapsody" zespołu Queen oraz "Freedom" Georga Michaela.

Sylwester Wrocław 2018/2019 "Respect" nie będzie transmitowany na żywo w telewizji publicznej. Największe stacje pokażą imprezy miejskie w Warszawie, Zakopanem i Chorzowie.

Sylwester Wrocław – Hala Stulecia, opera, filharmonia

W noc sylwestrową we Wrocławiu oprócz imprezy miejskiej mieszkańcy będą mieli do wyboru bale w dziesiątkach lokali i klubów, a także liczne widowiska artystyczne. W Hali Stulecia 31 grudnia o godz. 20.00 rozpocznie się koncert Jacka Wójcickiego z zespołem. W repertuarze znajdują się utwory Franka Sinatry, Andrei Bocellego, Marka Grechuty, Ewy Demarczyk oraz wielu innych artystów. O godz. 18.00 i 21.00 na scenę Teatru Muzycznego Capitol wyjdą tamtejsi wykonawcy, by odśpiewać koncert sylwestrowy "100 lat radości". Widzowie wysłuchają takich utworów, jak „Radość o poranku”, „Bananowy song”, „Jezu, jak się cieszę”, „Chłopaki nie płaczą”, „Świecie nasz”. Z kolei na Scenie Kamienica o 20.30 będzie można obejrzeć widowisko z największymi przebojami oper, operetek, rewii i musicali. Na ten szczególny wieczór zaplanowano również:

koncert filharmoników berlińskich pod batutą Daniela Barenboima w kinie Nowe Horyzonty (transmisja o godz. 17.00),

koncert sylwestrowy w Narodowym Forum Muzyki pod batutą Agnieszki Duczmal (godz. 19.00),

galę sylwestrowo-noworoczną w Operze Wrocławskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego (godz. 19.00).

Sylwester w teatrze – Wrocław

Dla miłośników sztuki ciekawą alternatywą jest sylwester w teatrze. Wrocławianie zainteresowani taką formą spędzania sylwestra 31 grudnia zgromadzą się na kilku spektaklach: „Da-da-du-du reaktywacja” i "Telewizyjny show" w Teatrze Ad Spectatores (godz. 20.10–0.00) przeplatanych koncertem "Zakazane piosenki" i przerwami na poczęstunek,

"Kolacja dla głupca" w Teatrze Komedia (godz. 19.00),

"Mayday" i "Francuska niespodzianka" w Teatrze Polskim – Scenie Kameralnej (godz 19.00).

Sylwester w kinie – Wrocław