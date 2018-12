Sylwester w Krakowie 2018/2019

Tegoroczny sylwester w Krakowie nie zostanie pokazany telewizji, ale organizatorzy postarali się o to, by uczestnikom nie zabrakło atrakcji. Impreza na rynku zgromadzi przede wszystkim fanów polskiego rapu, klubowych miksów, elektroniki i muzyki alternatywnej. Na żywo zaśpiewają m.in. Quebonafide, Otsochodzi, Kamp! i Bokka. Tę noc będzie można spędzić również w teatrze, kinie lub operze – miasto będzie otwarte na wszystkich, którzy zechcą wspólnie świętować nadejście Nowego Roku.

Sylwester na rynku w Krakowie

W tym roku, mimo braku fajerwerków, w stolicy Małopolski zapowiada się wystrzałowy sylwester. Kraków będzie miejscem wielu wydarzeń o charakterze widowiskowo-artystycznym, w tym koncertów i efektownych pokazów laserowych. Na rynku naprzeciwko wieży ratuszowej ustawiona zostanie duża scena, gdzie od 20.30 zaczną pojawiać się muzycy, którzy zagrają dla krakowian do 2.00 w nocy. Dwie inne sceny staną na placu Wolnica (Kazimierz) i alei Róż (Nowa Huta). Zabawa potrwa tam nieco krócej, bo od 21.00 do 1.00 w nocy. Program sylwestra w Krakowie będzie wyglądał następująco:

Sylwester w teatrze – Kraków

Sylwester w filharmonii, operze i CK ICE – Kraków

Sylwester w kinie – Kraków

Przez całą noc sylwestrową w Krakowie będą działały również kina. Dalej można kupić bilet na maraton filmowy do Multikina, gdzie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia kinomani zasiądą przed ekranami, by obejrzeć trzy nowe produkcje: "Teraz albo nigdy", "Green Book" i "Pech to nie grzech" albo "Green Book", "Mój piękny syn" i "Oni". Wieczory filmowe zostaną zorganizowane również w Agrafce (po pokazie "Władcy Paryża" będzie można wypić wino musujące, zjeść coś słodkiego i wziąć udział quizie z nagrodami) oraz w KinoARS (gdzie do wyboru są trzy pakiety filmowe: "Faworyta", "Mój piękny syn", "Oni" / "Władca Paryża", "Faworyta", "Szczęśliwy Lazzaro" / "Mój piękny syn", "Szczęśliwy Lazzaro", "Wszyscy wiedzą").