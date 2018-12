Sylwester Poznań 2018/2019 – obchody miejskie, imprezy sylwestrowe

Miejska zabawa sylwestrowa 2018/2019 organizowana w Poznaniu tradycyjnie odbędzie się na Placu Wolności. Uczestników czekają atrakcje muzyczne i taneczne, a także pokaz sztucznych ogni. Czego można się spodziewać podczas sylwestra miejskiego w Poznaniu i jak jeszcze spędzimy sylwestrową noc?

Sylwester miejski 2018/2019 w Poznaniu – obchody miejskie

Podczas poznańskiego sylwestra miejskiego 2018/2019 na Placu Wolności znajdzie się parkiet taneczny, którego wielobarwna scenografia ma nawiązywać do światowych dancefloorów. Na scenie muzycznej pojawi się pięciu DJ-ów, którzy zaprezentują obecnym najlepsze utwory ostatnich dziesięcioleci – hasło przewodnie występów brzmi "Hit za hitem". Za oprawę muzyczną zabawy sylwestrowej w Poznaniu będą odpowiadać Dj neeVald (Piotr Niwaldna), Dj Pequeno, Dj Taek & Dj Fiołas, a także Dj Gregoryto.

Wstęp na miejskiego sylwestra w Poznaniu jest bezpłatny, początek wydarzenia przewidziano na godzinę 22:00, a zabawa ma trwać do godziny 2:00 rano. Teren zabawy sylwestrowej ma zostać zabezpieczony, w związku z czym na Plac Wolności nie będzie można wnosić niebezpiecznych przedmiotów, własnych fajerwerków, petard czy alkoholu.

Sylwester miejski 2018/2019 w Poznaniu – fajerwerki

Podczas tegorocznej zabawy sylwestrowej w Poznaniu odbędzie się pokaz sztucznych ogni, który ma trwać ok. 10 minut. Chociaż w kilku miastach Polski zrezygnowano z fajerwerków podczas miejskich obchodów sylwestra, w tym roku Poznań chce zachęcić mieszkańców do wspólnego świętowania na Placu Wolności, by ograniczyć amatorskie wykorzystanie materiałów pirotechnicznych. W zamian uczestnicy sylwestra miejskiego będą mogli obejrzeć profesjonalny pokaz sztucznych ogni.