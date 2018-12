Sylwester Gdańsk - oddaj szklane odpady i wygraj rower lub pomórz niepełnosprawnym

Sylwester w Gdańsku zbliża się wielkimi krokami. Na scenach rozstawionych w kilku punktach miasta odbędą się długo wyczekiwane koncerty. Przy tej okazji miasto chce zadbać o porządek i bezpieczeństwo w mieście. Dla tego ogłoszona 12. Sylwestrowy Konkurs Butelkowy.

Sylwester Gdańsk – oddaj butelkę wygraj rower

Tak duża ilość imprez to z pewnością szansa na dobrą zabawę. Jednak każdy medal ma dwie strony. Sylwester to czas zabawy, po którym miasta borykają się z ogromnymi problemami związanymi z zalegającymi odpadami. Na ulicach przewracają się szklane butelki, a wiele z nich jest rozbijanych. Takie odpady są szczególnie niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Właśnie dlatego Gdańsk , jak co roku w Sylwestra organizuje Konkurs Butelkowy. W zamian za wyrzucenie szklanych odpadów, do odpowiednio oznaczonych pojemników, mieszkańcy mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród.

Sylwester Gdańsk – co zrobić żeby wgrać

Jak informuje Rada Miasta Gdańsk żeby wygrać nie trzeba zrobić niczego wielkiego. Wystarczy, że do pustej szklanej butelki włożymy kartkę z imieniem i nazwiskiem, a także numerem telefonu. Następnie butelkę należy wyrzucić do odpowiednio oznaczonego kosza, który znajdziemy w każdej lokalizacji miejskiego Sylwestra. Czas konkursu jest ograniczony. Konkursowe butelki można wrzucać do koszy od 30 grudnia do 2 stycznia. 9 stycznia 2019 r. w siedzibie RMG nastąpi rozbicie zwycięskich butelek i ogłoszenie nazwisk zwycięzców.