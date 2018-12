Sylwester 2018 w Łodzi - wydarzenia, koncerty

Już za chwilę sylwester. Łódź jest jednym z zakątków Polski, gdzie oprócz sylwestra miejskiego możemy świetnie spędzić czas w klubach, kinach, dyskotekach, na balach czy domówkach. Sprawdź, jak wygląda sylwester 2018 w Łodzi.

Pomysł na sylwestra 2018 w Łodzi

Miejski sylwester w Łodzi

Miejski sylwester w Łodzi już od kilku lat nie ma typowo miejskiego charakteru. Organizacji imprezy corocznie nie bierze bowiem na siebie Urząd Miasta Łódź, a łódzka Manufaktura . Sylwestrowa noc 2018 nie będzie wyjątkiem. Ostatni organizowany z rozmachem pokaz fajerwerków oglądaliśmy tutaj na placu przed Centrum Handlowym Manufaktura na pikniku z okazji 11 listopada. Łódź jako kolejne polskie miasto nie dołączyła do nieformalnej akcji samorządów Sylwester bez fajerwerków. Oznaczałoby to spore oszczędności dla miejskiej kasy, zmniejszenie stresu czworonogów oraz spokojny sen osób starszych w sylwestrową noc.

W tym roku podczas łódzkiego sylwestra na placu Manufaktury pobawimy się bezpiecznie – nie wolno wnosić swoich materiałów pirotechnicznych ani napojów alkoholowych. Specjalna bezpieczna strefa dedykowana jest rodzinom z dziećmi. Od godziny 17.00 niedostępny będzie już parking na dachu obiektu (przy dawnej tkalni), z którego to około północy odpalane będą fajerwerki. Tradycyjne show potrwa ok. 10 minut, a widowisko świetlne uświetni akompaniament dobranych na tę okazję piosenek muzyki filmowej. Do "Age of Pride" dołączą muzyczne hity mijającego roku, a 130 metrów nad placem Manufaktury zobaczymy sztuczne ognie w postaci nieba usianego gwiazdami, komety, chryzantem, złotej wierzby, a także z pokazem typu Ghost.