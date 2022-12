Sygnał znika. Coś dziwnego dzieje się na Dalekiej Północy

Jak podaje Norweski Urząd Komunikacji, w okresie od 1 stycznia do 16 listopada zarejestrowano 81 dni bez sygnału GPS. To dwa razy więcej niż w 2021 r. Ostatni miesiąc jednak okazał się jeszcze gorszy w statystykach. Do 20 grudnia tego roku odnotowano bowiem utratę sygnału GPS aż 27 razy.