Świnoujście. Tragedia nad wodą. 15-latka siedziała na kolanach kierowcy

Świnoujście. Do Kanału Piastowskiego w rejonie przeprawy promowej Karsibór, na tak zwanej "betonce", wpadł samochód z nastolatkami. Nie żyją dwie osoby. Prokuratura bada przyczyny tragedii. Na jaw wychodzą nowe fakty.

Świnoujście. Żadne z dzieci nie miało prawa jazdy. Jak twierdzą świadkowie, dramat zaczął się od "kręcenia bączków" na betonowym nabrzeżu, około 200 metrów od przeprawy promów Karsibór. Ciemne stare volvo na świnoujskiej rejestracji w pewnym momencie zamiast zawrócić, wpadło do kanału. W aucie uwięzione zostały dwie osoby. Nie udało im się wydostać. Ich ciała wydobyto późnym wieczorem.

To 15-letnia Amelia F. i 15-letni Oliwier Ł.

Świnoujście. Nastolatkowie szaleli na nabrzeżu

Jeden ze świadków opowiada w "Super Expressie", że widział, jak auto z trzema osobami w środku wjeżdżało do Kanału Piastowskiego. Wcześniej przejechali bardzo blisko niego, prawie go potrącili. 15-latka miała siedzieć na kolanach kolegi i prowadzić auto. Z samochodu wydostał się jedynie 15-letni chłopiec. Dopłynął do nabrzeża i wyszedł po drabince.