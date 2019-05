Świnoujście. Stado zaniedbanych koników polskich wraca po roku do właściciela. Władze miasta nie zgadzają się z taką decyzją

Jeden konik padł, drugiego trzeba było uśpić. Ponad dwadzieścia pozostałych zwierząt było skrajnie zaniedbanych. Rok temu prezydent Świnoujścia postanowił je odebrać właścicielowi. Teraz ma je zwrócić. Tak zdecydowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

"Żywe kosiarki" w rezerwacie

- Złożyłam zawiadomienie na policję o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami - mówiła portalowi wyborcza.pl Bożena Stalka, powiatowy inspektor weterynarii. - Zwierzęta nie miały dostępu do wody, coś, co miało być sianem, było mokre, zgniłe, spleśniałe. Część stada była totalnie wychudzona, skrajnie wyniszczona, w bardzo złej kondycji - tłumaczyła.

- Część koników jest - jak można powiedzieć w "końskim" żargonie - w kondycji głodowej, która wskazuje na to, że nie były karmione przez trzy, cztery miesiące - mówił rok temu portalowi polsatnews.pl Robert Palacz, kierownik Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który sprawdzał stan zwierząt. Ekspert tłumaczył, że teraz należy ostrożnie doprowadzić zwierzęta do lepszego stanu, starając się ich nie przekarmić.

OTOP: "stado jest w kondycji typowej dla gatunku po okresie zimowym"

Po odebraniu koników przez prezydenta Świnoujścia OTOP złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Kolegium uznało, że właściciel Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków nie działało umyślnie. Zdaniem SKO, postępowanie wykazało wyłącznie niedostateczną opiekę nad zwierzętami, ale to nie jest równoznaczne ze znęcaniem się według ustawy o ochronie praw zwierząt. W konsekwencji SKO uchyliło decyzję prezydenta miasta o czasowym odebraniu zwierząt i nakazało ich zwrot właścicielowi.

- Jedyne co w tej całej sprawie jest pozytywne, to fakt, że udało nam się uratować konie. To one są najważniejsze - mówi prezydent Janusz Żmurkiewicz. - Tylko, czy wracając pod opiekę OTOP będą bezpieczne? Czy możemy być pewnie, że sytuacja sprzed roku nie powtórzy się?