Świnoujście. Samochód z nastolatkami wpadł do Świny. Nieoficjalne informacje

Świnoujście. Do Kanału Piastowskiego w rejonie przeprawy promowej Karsibór, na tak zwanej "betonce", wpadł samochód. W środku było trzech nastolatków. Nie żyje dwoje 15-latków.

Do tragedii w Świnoujściu doszło we wtorek około godz. 18.35.

W samochodzie, który wpadł do Świny było troje nastolatków : 15-letnia dziewczyna i dwóch 15-letnich chłopców. Jeden z nastolatków wydostał się o własnych siłach. Wyszedł po drabince przy nabrzeżu i został przetransportowany do szpitala.

W akcję zaangażowano prywatną firmę pracepodwodne.com. Przypłynął także statek do badania dna. Dopiero dwie godziny później, koło godziny 20.30 w wodzie znaleziono dwa ciała.

Jak twierdzą świadkowie, dramat zaczął się od "kręcenia bączków" na betonowym nabrzeżu, około 200 metrów od przeprawy promów Karsibór. Ciemny samochód w pewnym momencie zamiast zawrócić, wpadł do kanału.

15-latek, któremu udało się uwolnić, jest przytomny, w kontakcie. Był wychłodzony, w szoku. To on po dopłynięciu do brzegu, poinformował, że w aucie są jeszcze dwie uwięzione osoby.