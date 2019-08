Świnoujście. Akcja usuwania niewybuchów. Zakaz zbliżania i ewakuacja

Rozpoczęła się akcja wydobycia dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Zarządzono ewakuację. Mieszkańcy i turyści mają zakaz zbliżania się.



Wejście na Zalew Szczeciński zostanie zamknięte przez służby zarówno ze strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Od godz. 05.00 w poniedziałek do czasu podjęcia miny na pokład okrętu i jej transport w kierunku wyjścia z portu Świnoujście w morze obowiązywać będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody i ruchu wszelkich jednostek pływających na Zalewie Szczecińskim.

Przewiduje się, że okręt przepłynie przez kanał w godzinach 8.30 - 09.30. Dalej na okręcie niewybuchy popłyną Kanałem Piastowskim i Świną do Zatoki Pomorskiej.

Operacja spowoduje również przerwę w kursowaniu promów na przeprawach “Centrum” i “Warszów” - promy “Karsibór” mają mieć przerwę w ruchu od 8:00 do 9:00, a “Bielik” - od 8:20 do 9:20. Konsekwencją tego będzie późniejszy odjazd pociągu odjeżdżającego do Katowic. Ruch samochodowy w strefie zagrożenia nie będzie oczywiście możliwy.