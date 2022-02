Światowy Dzień Chorego 2022 – inauguracja programu wsparcia polskiej geriatrii

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach dysponuje 44 łóżkami dla chorych i ma bogate, bo przeszło sześćdziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowym diagnozowaniu i leczeniu osób starszych. Pacjenci objęci są opieką zespołu specjalistów, a placówkę można uznać za centrum śląskiej geriatrii. Szpital realizuje również programy profilaktyczne ukierunkowane na jak najdłuższe zachowanie samodzielności funkcjonalnej i poznawczej adresowane do młodszych osób. Misja ośrodka jest ściśle związana z celami Fundacji Biedronki, która przekazała szpitalowi darowiznę w wysokości 595 866,49 złotych na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Pieniądze pozwoliły na sfinansowanie m.in. aparatury USG, koncentratorów do podawania pacjentom tlenu, foteli potrzebnych do badań, czy też sprzętu do rehabilitacji ruchowej. Fundacja Biedronki wyposażyła również poradnię okulistyczną w nowoczesny aparat służący do tomografii komputerowej oka. Jest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które może dostarczyć cennych informacji na temat takich chorób jak jaskra i zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).