Światowy Dzień bez Tytoniu. Jak nakłonić miliony do rzucenia zabójczego nałogu

O szkodliwości papierosów powiedziano już chyba wszystko. Czynne i bierne palenie każdego roku zabija na całym świecie ponad 7 mln osób. Mimo tego w 2025 roku – jak szacuje WHO – wciąż będzie około miliarda palaczy.

I jeśli szybko czegoś nie zrobimy, to do 2030 roku liczba zgonów wzrośnie do ponad 8 mln, z czego 2,5 mln będą stanowić kobiety.