Światowe Dni Młodzieży 2019 Panama – wielki święto rozpocznie się już jutro

Światowe Dni Młodzieży w 2019 roku odbędą się w Panamie. Do kraju w Ameryce Południowej zjeżdżają się wierni z całego świata. Na spotkanie z papieżem Franciszkiem przybędzie około 250 tys. osób ze 155 krajów.

Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie – wierni już czekają

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to jedno z najważniejszych wydarzeń dla tysięcy katolików na całym świecie. Poprzednia edycja tego ważnego spotkania młodych chrześcijan miała miejsce w lipcu 2016 roku w Krakowie. Tym razem papież Franciszek postanowił zaprosić wiernych na spotkanie do Panamy. Obchody Światowego Dnia Młodzieży w Panamie rozpoczną się we wtorek 22 stycznia i potrwają do niedzieli 27 stycznia. Podczas tych kilku dni młodzież z całego świata będzie poznawać inne kultury, tańczyć, śpiewać oraz cieszyć się ze spotkania. Najważniejszym elementem Światowych Dni Młodzieży w Panamie będzie jednak wspólna modlitwa pod przewodnictwem papieża Franciszka.