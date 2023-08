Swastyka na ukraińskich samochodach. Afera w radzie miasta

Po tym jak jeden z poszkodowanych złożył zawiadomienie o zniszczeniu mienia, policja rozpoczęła poszukiwania wandala. Dotarli do miejskiego radnego. Sprawa trafiła na wokandę, a teraz, jak podaje "Spiegel", zapadł wyrok. Wandal-samorządowiec został uznany za winnego przez lokalny sąd rejonowy i skazany na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych za znieważenie i używanie zakazanych symboli. Co zaskakujące, nie podano do informacji publicznej na jaką kwotę sąd ustalił wysokość dziennej stawki. Tajemnicą pozostaje też, do której partii należy ziejący nienawiścią do Ukraińców radny. Prokuratura i sąd nie podają, czy jest to członek grupy Zielonych, CDU, Wolnych Obywateli Baden-Baden, SPD, FDP czy AfD.