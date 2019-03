Sukces komisji reprywatyzacyjnej. Zatrzymanie i poważne zarzuty dla kuratora

Zbigniew L. reprezentował w 2011 roku przed sądem osobę, która jak się okazuje, od ponad 60 lat nie żyła. Zostaną mu przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę spadkobierców oraz składania fałszywych zeznań przed komisją reprywatyzacyjną.

Zajmując się sprawą kamienicy przy ul. Łochowskiej 38, przewodniczący komisji reprywatyzacyjnej Patryk Jaki powiedział, że doszło tam do rażącego naruszenia prawa poprzez wydanie decyzji zwrotowej na osobę nieżyjącą.

Podkreślił, że kurator wskazany przez sąd do reprezentowania właściciela kamienicy nie pokusił się sprawdzić, czy urodzony w 1883 roku mężczyzna jeszcze żyje. Co więcej, do prokuratury złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.