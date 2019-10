WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Gdańsk Sebastian Łupak 1 godzinę temu Strzelanina w Gdańsku. "To nie byli włamywacze tylko studenci 'na fajce'" Prokurator wojskowy postrzelił dwie osoby, których uznał za włamywaczy. Znajomi tych młodych mężczyzn podają WP inną wersję wydarzeń. - To nie byli żadni włamywacze. Dwaj nasi koledzy wyszli na chwilę z imprezy na fajkę. I wtedy padły strzały. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Strzelanina w Gdańsku. "To nie byli włamywacze tylko studenci 'na fajce'" (WP.PL) Do redakcji WP w Gdańsku dotarła dwójka młodych ludzi, którzy podają inną niż znana dotąd z mediów wersję wydarzeń z nocy z soboty na niedzielę (26 na 27 października), kiedy to żołnierz Wojska Polskiego użył broni i postrzelił dwóch młodych mężczyzn w wieku 21 i 23 lat. Świadek zdarzenia, który chce pozostać anonimowy: - W nocy z soboty na niedzielę w kamienicy przy ul. Lendziona 8 we Wrzeszczu zrobiliśmy imprezę, bo wracał nasz kolega z Norwegii. Na imprezie byli ludzie w wieku około 20-23 lat, studenci, pracujący, kobiety i mężczyźni. Co było dalej? - Jak to na imprezie, około godz. 2.30 w nocy kilka osób poszło spać, kilka jeszcze piło piwo, koleżanka wyszła po kebaba, a dwaj nasi koledzy po papierosy - relacjonuje uczestnik imprezy. Zobacz też: Nowy marszałek senior w Sejmie. Wiadomo, kto na pewno nim nie będzie Później dwójka, która jeszcze nie poszła spać usłyszała domofon. - Otwieramy, patrzymy a tu nasz kolega, blady, przerażony, mamroczący. Miał przestrzelone przedramię i draśniętą łydkę. Był przestraszony, krwawił, chciał, żeby mu pomóc. W mieszkaniu panika. - Byłem po...ny, przerażony - mówi świadek. - Pamiętam pojedyncze klatki, jak pourywany film. Za chwilę znów dźwięk domofonu. To drugi z postrzelonych młodych mężczyzn. - Ten miał spodnie całe we krwi, okazało się, że ma przestrzeloną na wylot jamę brzuszną - mówi WP świadek (policja podała, że miało chodzić o pachwinę). - Coś mamrotał, był w szoku, bał się – opowiada uczestnik imprezy. - Usadziliśmy ich, czekaliśmy na karetkę, policję. Pojawiała się żandarmeria wojskowa. Rany przelotowe Obaj ranni mężczyźni przeszli operacje. Siostra tego, który ma przestrzeloną jamę brzuszną mówi WP: - Trafił do Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, tam gdzie był operowany Paweł Adamowicz. Miał duży upływ krwi, wstrząs hipowolemiczny, stan zagrożenia życia. Mężczyzna ma dziś, w poniedziałek, 28 października, przejść kolejną operację. Siostra postrzelonego: - To nieprawda, że to była lekka rana. Jest bardzo ciężka, to rana z wlotem i wylotem. On był w bardzo ciężkim stanie. Teraz głównie śpi. Eksplorują miasto Co stało się więc feralnej nocy, kiedy młodzi mężczyźni wyszli "na fajkę"? Świadek: - Oni lubią chodzić po murkach i daszkach, to się nazywa urban exploring, oglądanie ciężko dostępnych miejsc. Mają wiele zdjęć na takich dachach. Kiedy wyszli z imprezy z kamienicy przy ul. Lendziona 8, przeszli kawałek dalej. Tam są jakieś chaszcze i parking oraz budynek Lendziona 4E. Młodzi mężczyźni mieli zobaczyć stojące na parkingu auto typu camper. - Wskoczyli na dach campera, potem na pobliski daszek i kolejny daszek. Chcieli tam usiąść i zapalić papierosa. Wtedy - jak mówi siostra i kolega poszkodowanych - otworzył do nich ogień mieszkaniec kamienicy przy Lendziona 4E, zawodowy żołnierz. Uczestnik imprezy: - Dlaczego nie krzyczał do nich: spier.. stąd! Dlaczego ich nie ostrzegł, nie oddał strzału ostrzegawczego w powietrze? Oddał trzy strzały: do jednego w przedramię i łydkę, do drugiego w jamę brzuszną. Czy to jest Teksas czy Gdańsk? Ranni mężczyźni z trudem doczołgali się do kamienicy przy Lendziona 8. Świadek: - To nie są włamywacze. To są normalni, spokojni ludzie. Byli po kilku piwach. Chcieli zapalić papierosa. Mieli przy sobie tylko telefony, nie mieli plecaków na łup. Kto półpijany z imprezy wychodzi włamać się do sąsiedniej kamienicy? Siostra jednego z poszkodowanych: - Mój brat jest na ciężkich lekach. Głównie śpi w szpitalu. Ale jak się na chwilę obudził, od razu zaczął płakać. Był przerażony, bał się, że znów pojawi się policja. On nie miał złych zamiarów. Siostra postrzelonego martwi się o niego: - Co on zobaczy, gdy weźmie telefon? Hejt i jeszcze raz hejt. Ludzie piszą, że dobrze im tak, że ten żołnierz powinien był ich zabić. W telewizji idą paski ”zaatakowali oficera WP”. To nieprawda. On miał tak kratę w oknie. Oni nawet nie próbowali się tam dostać. Walczymy teraz o ich dobre imię. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące