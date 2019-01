Strzały na Mazowszu. Trwa obława

Strzały ostrzegawcze i pościg na Mazowszu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Pozostali dwaj są poszukiwani. Trwa obława.



Jak informjuje RMF FM, do pościgu doszło po tym, jak samochód, którym jechali mężczyźni, nie zatrzymał się do kontroli. Kierowca zajeżdżał policjantom drogę, gwałtownie hamował, potem przyspieszał, aż doszło do kolizji z radiowozem.