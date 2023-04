Strefa audio na Targach Książki i Mediów Vivelo

Targi Vivelo w Warszawie 2023 będą unikalną szansą by poznać pasjonujący świat słuchowisk, seriali audio i podcastów. Dzięki Aplikacja Empik Go, która jest głównym partnerem strefy #audio będzie można wspaniale się zrelaksować, zasiąść w wygodnych fotelach i wypocząć na miękkich poduchach, słuchając rozmów na scenie. Jakie gwiazdy spotkamy w tej strefie? Maćka Makselona, redaktora prowadzącego w wydawnictwie WAB, który swoim niesamowitym przemówieniem o feminatywach na TEDxKoszalin wywołał szeroką dyskusję medialną. Drugiego dnia targów (piątek, 19.05., o godz. 17:00) opowie on w ciekawy i przewrotny sposób o procesie pisania i wydawania książek. Swoją obecność potwierdzili również Justyna Mazur i Marcin Myszka, gwiazdy podcastu true crime. Pojawi się także Krzysztof Czeczot z ekipą aktorów, który poprowadzi rozmowę "Co zamiast Netflixa?". Odwiedzający Targi Vivelo 2023 będą też mieć szansę wziąć udział w spotkaniu Radio Akademii "Nauczymy cię radia", dzięki której poznają tajemnice radiowców, zasady impostacji głosu oraz budowania poprawnych wypowiedzi, jak również podstawy programowania muzyki.