Strażacy przygotowali kartkę świąteczną. Ich pomysł rozkłada na łopatki

Świąteczne życzenia wcale nie muszą być sztampowe i nudne. Bożonarodzeniowa kartka przygotowana przez opolskich strażaków jest tego najlepszym dowodem.

Strażacy wyjechali wozami na parking i ustawili je w kształcie choinki. Widać, że był to szczegółowo opracowany plan, ponieważ auta są ustawione od największego do najmniejszego, a włączone lampy imitują choinkowe światełka. Co więcej pojawił się nawet pomysł, czym zastąpić śnieg. Rozpryskana piana idealnie się w tym sprawdziła,