Strajk taksówkarzy 2019 – kierowcy blokują A2 jadąc 40 km/h. Duże utrudnienia w kierunku Warszawy

Strajk taksówkarzy 2019 – nieprzejezdny pas ruchu na A2

Strajk taksówkarzy rozpoczął się w poniedziałek 8 kwietnia. Taksówkarze zjeżdżający do Warszawy blokują obecnie prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Poruszają się z prędkością ok. 40 km/h, przez co znacząco utrudniają przejazd. Pozostałe pasy ruchu nie są blokowane.