Strajk nauczycieli. MEN: Nie zleciliśmy kontroli w szkołach.

"Resort nie może zlecić Państwowej Inspekcji Pracy kontroli w szkołach” - mówi Anna Ostrowska z biura prasowego MEN. I dodaje, że "nie ma informacji o kontrolach”. Przed wtorkowymi rozmowami nauczycieli ze stroną rządową informowano o tym, że resort będzie mógł zlecić kontrolę w placówkach, które nie poinformowały o sporze zbiorowym.

"Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że w niektórych województwach różnica pomiędzy liczbą placówek, które deklarują strajk, a tymi, które zgłosiły się do PIP to nawet kilkadziesiąt procent. Tak ma być m.in. w województwach lubuskim i warmińsko-mazurskim. Nauczyciele i dyrekcja szkół – przykładowo – z Wrocławia, Górzycy, Zwierzewa czy Ostródy podkreślają, że dopełnili obowiązku i wysłali do okręgowych inspektoratów pracy zawiadomienia listem poleconym.

"Zeszliśmy z oczekiwania 1000 złotych podwyżki i zaproponowaliśmy 30 proc. wzrost wynagrodzeń” - powiedział po spotkaniu Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. "To 30 proc. to jest kwota dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o jakieś 720-730 złotych miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego to kwota około 990 złotych" - wyjaśnił. I dodał, że związkowcy "czekają teraz na odniesienie się rządu do tych propozycji".