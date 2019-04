Strajk nauczycieli 2019. "Wyczerpani, obrzucani wyzwiskami". Tak rodzice traktują strajkujących

- Zastałam przygotowaną do egzaminu salę i strajkujące grono pedagogiczne. Wyczerpanych ludzi, przestraszonych, szykanowanych, obrzucanych przez niektórych rodziców wyzwiskami, którzy stanęli do walki o godne życie – mówi Joanna Gonschorek. Tak wygląda strajk nauczycieli z perspektywy mamy ósmoklasisty.

Strajk nauczycieli trwa dziesięć dni. Trwające od trzech dni egzaminy ósmoklasisty przebiegały jednak bez większych zakłóceń. - Odwiozłam dziś swojego ukochanego syna na egzamin. Zastałam tam przygotowaną do egzaminu salę i strajkujące grono pedagogiczne, które radośnie przywitało moją pociechę, widać, że go znają, lubią, wiem z rozmów, że i on ich naprawdę szanuje – mówi mama chłopca.