Strajk nauczycieli 2019. Urzędnicy MEN otrzymywali nagrody

Kiedy nauczyciele przygotowywali swój protest, urzędnicy ministerstwa edukacji przyznawali sobie nagrody na polepszenie motywacji do pracy. Takimi uznaniowymi nagrodami oraz kilkoma innymi dodatkami w MEN podnosi pensje urzędników o ponad 2 tys. zł.

Nawet najbardziej radykalni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego nie przypuszczali, że w trakcie największego od lat konfliktu płacowego, w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwało przyznawanie nagród. Pierwsza manifestacja nauczycieli, skarżących się na nędzne pensje odbyła się we wrześniu 2018 roku. Następnie przez wiele miesięcy związkowcy domagali się negocjacji z rządem. Bezskutecznie. 8 kwietnia wybuchł strajk nauczycieli. Trwa on do dziś.