Strajk nauczycieli 2019. Ekspert: Ekipa Szydło wyglądała jak "drużyna nieszczęścia"

Strajk nauczycieli rozpoczął się. W poniedziałek tylko w nielicznych szkołach oraz przedszkolach dzieci mogą przychodzić na zajęcia. A jeszcze w niedzielę wieczorem wicepremier Beata Szydło mówiła o sukcesie, czyli o podpisaniu porozumienia z oświatową "Solidarnością".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tuż przed strajkiem nauczycieli wicepremier Beata Szydło informuje o podpisaniu porozumienia z Solidarnością. Mina Michała Dworczyka z KPRM mówi wszystko o sukcesie (Agencja Gazeta, Fot: Maciek Jazwiecki)

Michał Dworczyk miał minę straceńca przed wykonaniem egzekucji. Minister edukacji Anna Zalewska nerwowo zgniatała palce, zamykała oczy, czyli wypierała rzeczywistość, chciała, aby jak najszybciej się to skończyło. Tylko wicepremier Beata Szydło mówiła o sukcesie, czyli podpisaniu porozumienia z jednym z nauczycielskich związków.

Zdradziła ich mowa ciała

- Tak właśnie wygląda typowa drużyna nieszczęścia, którą przerosło zadanie. Choć wicepremier Szydło próbowała nazywać efekt niedzielnych negocjacji sukcesem, to mowa ciała wszystkich uczestników konferencji prasowej manifestowała porażkę i kłopot - ocenia ekspert mowy ciała Daria Domaradzka - Guzik.

Opisuje efekt spotkania ostatniej szansy, które odbyło się w niedzielę wieczorem, na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem strajku nauczycieli. Według niej, to typowy przypadek, kiedy mowa ciała polityka rozmija się z tym, co deklamuje do mikrofonów i kamer. Ten przypadek jest tak typowy, że zdjęcia z konferencji staną się elementem jej wykładów. Jak nie-komunikować efektów rozmów negocjacyjnych.

Zobacz także: Szkoła wprowadza "ruch jednokierunkowy". To efekt reformy edukacji i kumulacji roczników

- Widzimy, opuszczone kąciki oczu i ust, spięte mięśnie twarzy, nerwowe odgarnianie włosów, pocieranie twarzy, zaciśnięte usta, zawieszony wzrok, marszczenie brwi i czoła, a słyszymy o sukcesie. Jako eksperta od mowy ciała to dla mnie piękny przypadek, jak mowa ciała zaprzecza temu, co mówi polityk - mówi dalej Daria Domaradzka Guzik. - Widać było, że nie ma chęci do załatwienia sprawy i rozwiązania problemu strajku nauczycieli.

Agencja Gazeta Podziel się

Strajk nauczycieli rozpoczął się w poniedziałek rano. Przypomnijmy, że rządową propozycję podwyżek (wzrost wynagrodzenia o 15 proc. w 2019) zaakceptowała tylko Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania "Solidarność". Zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego jak i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje domagając się tysiąca złotych podwyżki dla każdego nauczyciela.

Kulisy spotkania ostatniej szansy. "To była ustawka"

Już pisaliśmy, że Ryszard Proksa, przewodniczący oświatowej "Solidarności" to radny powiatowy PiS w Ostrowcu Świętokrzyskim. W wyborach samorządowych w 2018 r. był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego część komentatorów przekonuje, że niedzielne porozumienie rządu z "Solidarnością" to ustawka.

- Dokumenty o porozumieniu rządu z Solidarnością były wydrukowane jeszcze przed spotkaniem ostatniej szansy. Strona rządowa liczyła, że wobec tego faktu pękną również inne związki - mówi Wojciech Warski, przedstawiciel pracodawców i uczestnik negocjacji w sprawie strajku nauczycieli.

- Podczas spotkania ekipa rządowa, nie reagowała już na żadne propozycje, jakie padały ze strony związków i pracodawców. Zaproponowaliśmy, aby 1-2 miliardy na podwyżki dla nauczycieli przekazać z funduszu pracy. Rząd musiałby poszukać jeszcze dodatkowych źródeł finansowania w budżecie, ale uważam, że warto było to rozważyć - relacjonuje dalej Wojciech Warski.

Strajk nauczycieli. Kto kogo przetrzyma

Niedzielne rozmowy zakończyły się fiaskiem. 81 proc. szkół, czyli ponad tysiąc zdecydowało się przystąpić do strajku. Mało tego, z nieoficjalnych informacji wynika, że również nauczyciele z "Solidarności" przyłączają się do protestu. Strajk jest bezterminowy. Nie wiadomo, jak długo szkoły pozostaną zamknięte. Strajk to problem dla rodziców, którzy w tym czasie muszą zorganizować czas i opiekę dla swoich dzieci.

Teraz trwa walka o zdobycie przychylności opinii publicznej. Politycy rządu wciąż przekonują, że porozumienie wciąż jest możliwe. Nauczyciele twardo żądają spełnienia swoich postulatów finansowych. Publiczna TVP przekonuje, że w wielu szkołach zajęcia odbywają się normalnie, a związkowcy "odrzucili ofertę podwyżek".