Strajk Kobiet. Przemysław Czarnek domagał się wyjaśnień. Dostał odpowiedź z Białegostoku

"Mimo epidemii bierze udział w nielegalnych manifestacjach na terenie Białegostoku, wykrzykuje wulgarne hasła typu: wy**** i łamie prawo. Również jej profil w serwisie społecznościowym Facebook budzi odrazę, mowa o zdjęciu ze środkowym palcem oraz zachęca studentów, by nie brać udziału w zajęciach, tylko wyjść i protestować" - pisze oburzony minister. I kwituje: "Takich wykładowców jest wielu, zachęcają oni, by nie brać udziału w zajęciach, a wyjść na ulicę i niezależnie od pandemii protestować".

Strajk Kobiet. Nauczyciele chcą dymisji ministra Czarnka

Przypomnijmy, że minister Czarnek nie cieszy się sympatią wśród części nauczycieli i naukowców. W ostatnim czasie oddolne ruchy nauczycielskie oficjalnie dołączyły do Strajku Kobiet i powołały do życia Obywatelską Radę Pedagogiczną. Inicjatywa liczy ok. 80 tys. członków, a jej najważniejszy postulat to natychmiastowa dymisja ministra edukacji.