Strajk kobiet. Chciał wjechać w protestujących limuzyną szefa NIK

Do bardzo groźnej sytuacji doszło w poniedziałek na Wisłostradzie około godziny 18.00. Kierowca czarnej skody Superb próbował staranować demonstrujących. Był to jeden z dwóch udokumentowanych przypadków próby potrącenia protestujących w Warszawie. Wcześniej nagrano film, na którym widać, jak kierowca BMW wjeżdża w manifestujących, po czym ucieka z miejsca zdarzenia. Okazało się, że za kierownicą BMW siedział pracownik ABW. W piątek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że wspomniana czarna skoda to służbowe auto prezesa NIK Mariana Banasia.